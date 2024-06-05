好去處｜Pokémon訓練家大比「拼」@荃灣愉景新城　巨大化Pokémon立體砌圖+免費扭蛋

6月5日起，兩款Pokémon別注精品——「雙面漁夫帽」及「八達通連卡片套連掛繩套裝」可於各7-Eleven分店換購。（圖片由相關機構提供）

6月5日起，兩款Pokémon別注精品——「雙面漁夫帽」及「八達通連卡片套連掛繩套裝」可於各7-Eleven分店換購。（圖片由相關機構提供）

「Pokémon立體砌圖即場比『拼』區」，可即場拼出立體砌圖，挑戰小朋友手眼協調。（圖片由相關機構提供）

Pikachu會在6月8至9日指定時間到達會場跟大家見面。（圖片由相關機構提供）

Pokémon登陸荃灣愉景新城。7-Eleven即日至6月9日於愉景新城舉辦「Pokémon訓練家大比『拼』」，1米高的巨大化「Pokémon立體砌圖」分佈會場的不同角落，雲集妙蛙種子、小火龍、傑尼龜等Pokémon，等大家用鏡頭去「捕捉」。另外， Pikachu更會在6月8至9日指定時間到達會場跟大家見面。現場更舉辦有多個精彩活動，設有「Pokémon立體砌圖扭蛋區」，只需完成簡單任務，即可免費扭蛋並隨機獲得立體砌圖；亦有「Pokémon立體砌圖即場比『拼』區」，供大家即場拼出立體砌圖。另外，更有活動「寶可夢集換式卡牌遊戲新手教室」，讓大家與其他訓練家展開激烈對戰，體驗成為Pokémon訓練家的樂趣。

場內亦會展示在6月5日推出的兩款 Pokémon別注精品——「雙面漁夫帽」及「八達通連卡片套連掛繩套裝」，而即場更會派發優惠券，讓大家以優惠價到各7-Eleven分店換購「八達通連卡片套連掛繩套裝」。

7-Eleven「Pokémon訓練員大比『拼』」@荃灣愉景新城

日期：即日至 6月9日

時間：11:00am-8:30pm

地點：荃灣愉景新城 L1展覽區（籃球場旁邊）

入場費用：免費

Pokémon「雙面漁夫帽」及「八達通連卡片套連掛繩套裝」換購詳情：

6月5日早上7時起至7月5日，任何消費加$88*即可換購「雙面漁夫帽」1件或任何消費加$239*即可換購「八達通連卡片套連掛繩套裝」1套，數量有限，換完即止。（*註：消費不包括香煙、奶粉、尿片、現金券等，詳情請參閱7-Eleven Hong Kong facebook。

註：資料以主辦方及店舖公布為準

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