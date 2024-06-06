著數情報｜HomeSquare「香港家居折2024」低至一折　Smart Buyers 6月8日起搶先預留筍貨

HomeSquare於7月13日至8月11日舉行的「香港家居折2024」，將劃分為兩大主題周：家具、室內設計及燈飾（7月15日至28日）和寢具、精品、廚具及電器（7月29日至8月11日），屆時將聯同113家商戶準備了$1熱選家俬 、$100品味家俬、一折名牌家品及以震撼折扣優惠發售的產品，合共逾8萬件，種類繁多，由客飯廳、寢室、廚房、浴室每個角落所需的大型家俬、小型裝飾擺設，以至迎合兒童成長需要，以及寵物友好型家品均應有盡有。

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HomeSquare「香港家居折2024」

日期：7月13日至8月11日

時間：11:00am-9:00pm

全城捕捉至抵筍貨網上預留：7月14日（1:00pm起）

家具、室內設計及燈飾：7月15日至7月28日

寢具、精品、廚具及電器：7月29日至8月11日

地點：沙田鄉事會路138號（港鐵沙田站B出口；新城市中央廣場）

HomeSquare「香港家居折2024」所有貨品預覽：www.homesquare.com.hk

註：資料與價錢以主辦方公布為準