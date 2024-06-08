好去處｜海港城「夏日齊玩Nintendo Switch」暢玩8款遊戲　贏小禮品及優惠券

海港城與任天堂聯手於即日至7月14日舉辦「夏日齊玩Nintendo Switch」遊戲試玩活動，大家只要追蹤海港城官方社交帳號，即可在海運大廈地下中庭免費領取「玩樂任務卡」暢玩8款Nintendo Switch的刺激遊戲，包括「瑪利歐賽車8豪華版」、「健身環大冒險」、「太鼓之達人 咚咚雷音祭」等。完成每個遊戲都可以換領相應的任天堂小禮物及海港城十多間商戶優惠券；玩齊三款遊戲更可以得到海運戲院電影禮券兩張。由6月29日起，更可以率先試玩新推出的「路易吉洋樓2 HD」及「超級猴子球 香蕉大亂鬥」。

每日更設有一個特別派對活動時段，讓12人透過智能手機同時遊玩「Everybody 1-2-Switch!」。場內巨型LED屏幕更會播出即場的遊戲畫面，讓大家一同享受震撼的「打機」體驗。

父親節周末組親子戰隊

在父親節的周末（6月15及16日）更會舉行親子熱血對戰，歡迎各位爸爸帶同6歲以上的小朋友，組成2人親子戰隊，與其他家庭對賽，勝出的親子隊伍將額外獲得「瑪利歐金幣」一個、海運戲院電影禮券四張及海港城指定商戶優惠券一套。

除此之外，會場亦設瑪利歐系列遊戲體驗區，可免費體驗8款瑪利歐系列遊戲，例如「超級瑪利歐兄弟驚奇」、「碧姬公主表演時刻!」、「超級瑪利歐奧德賽」、「瑪利歐vs.咚奇剛」等等。

「夏日齊玩Nintendo Switch」@海港城

日期：6月8日至7月14日（逢星期六、日及公眾假期）

時間：12:00pm-8:00pm

地點：海港城海運大廈地下中庭（近Shake Shack，OT G53號舖）

詳情：www.harbourcity.com.hk

註：資料以主辦方公布為準