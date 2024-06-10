港麗酒店樂聚廊 X Tatcha「和風夏抹」下午茶　網上預購八五折

香港港麗酒店樂聚廊與護膚品牌Tatcha合作，6月11日至8月31日推出「和風夏抹」下午茶，以Tatcha全新抹茶潔面產品——Tatcha淨肌控油抹茶潔面啫喱為靈感，將當中的成分（如日本京抹茶、日本艾草、日本薏米）炮製出多款鹹甜美點，鹹點有龍蝦三文魚籽三文治、蟹肉青蘋果沙律小圓餅、紅菜頭醃挪威三文魚蘆筍卷；甜點有綠茶慕絲蛋糕、艾草雲呢拿泡芙、石春朱古力蛋糕、椰子薏米布甸、和風綠茶大福及英式鬆餅。飲品方面，餐廳提供京都抹茶粉及茶具，顧客可體驗泡茶樂趣，亦可一嘗抹茶特色飲品Matcha Fizz（抹茶一夏），又或升級享用精選餐酒或香檳。惠顧下午茶可免費獲贈Tatcha淨肌修護套裝，數量有限，送完即止。網上商店預購下午茶，可獲八五折優惠。

樂聚廊「和風夏抹」下午茶

供應期：6月11日至8月31日

供應時間：3:00pm-5:30pm

價錢：周一至周五：兩位$688、一位$358（另設加一服務費）

周六、周日及公眾假期：兩位$698、一位$368（另設加一服務費）

地址：金鐘道88號太古廣場香港港麗酒店大堂

查詢電話：2822 8891

網上商店：eshop.conraddining.com/zh-hant/product/summer-matcha-zen-afternoon-tea

註：資料及價錢以餐廳最新公布為準

更多下午茶情報：bit.ly/3bOVjb3