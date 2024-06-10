Estée Lauder全新氣墊粉底　透薄自然妝效持久　上妝同時護膚

Estée Lauder推出全新Double Wear持久無瑕霧光氣墊粉底，以及DOUBLE WEAR持久輕透柔霧氣墊粉底。

Double Wear持久無瑕霧光氣墊粉底SPF45/PA+++──塑造24小時持久輕透零瑕霧光妝效。配方質感輕透自然，透薄輕盈如第二層肌膚。24小時完美鎖妝，媲美皇牌Double Wear極限粉底，防禦護膚一拍到位，上妝同時護膚，全面照顧肌膚日間需要。能修飾和淡化瑕疵，上妝後鎖色，24小時不浮粉、不脫妝、不結塊。（氣墊粉底及補充裝$420）（6色）

Double Wear持久輕透柔霧氣墊粉底──兼具多重功效，一抹修護肌膚，同時遮蓋和淡化毛孔及瑕疵，鎖住肌膚水分，令粉底持久貼服。同時利用光學粒子反射和散射光線，呈現立體細膩膚質。透薄輕盈的液態粉末配方，接觸肌膚後轉化成粉狀定型，如第二層肌膚般貼服自然。同時具備低至中度遮瑕效果，可以塗抹多層叠加至理想遮瑕效果。（氣墊粉底及補充裝$420）

5款色調：

1C0 SHELL（SPF 20/PA+++）：極淺冷粉膚色

1W2 SAND（SPF 25/PA+++）：暖淺橄欖膚色

1W1 BONE（SPF 25/PA+++）：暖淺膚色

2C0 COOL VANILLA（SPF 25/PA+++）：冷中粉膚色

2W0 WARM VANILLA（SPF 25/PA+++）：暖中黃膚色

網址：www.esteelauder.com.hk