Chantecaille五月玫瑰系列新品：花妍露、身體乳霜、潤色護唇膏

Chantecaille五月玫瑰系列推出全新及限量版成員，將五月玫瑰強大護膚紓緩功效及提振身心靈的芬芳愉悅氣息，延伸至身體及唇部產品，呵護每一吋肌膚。

五月玫瑰花妍露──是一款能提升感官享受並賦予肌膚力量的臉部噴霧；天然純淨配方富含抗氧化物，有效煥活肌膚，改善肌膚自我保護、修復和保濕能力，提供保濕、紓緩、淨化、緊膚及均勻膚色功效，從內而外提升肌膚光澤。玫瑰花芬芳氣息令人倍感愉悅並提振身心靈。適合任何年齡及肌膚使用。100%天然成分。全新兩款容量的五月玫瑰花妍露，以環保可補充式的粉色鋁質噴瓶包裝登場，綴以富有藝術感的五月玫瑰花水彩繪圖，瓶身輕巧、容量更大。（五月玫瑰花妍露限量版$800/125ml、五月玫瑰花妍露旅行裝 $420/45ml）

五月玫瑰身體乳霜──蘊含系列皇牌五月玫瑰花妍露作基底，加入維他命A醇膠囊配製而成，有效促進膠原蛋白增生及幫助細胞煥活更生，每日使用幫助身體肌膚變得軟滑、滋潤和水嫩。配方另含植物醣、氨基酸複合物、牛油果、海洋緊膚因子等成分，能增強肌膚彈性和緊緻度。乳霜質感滋養豐潤不油膩，同時帶有令人倍感愉悅並提振身心靈的玫瑰花芬芳氣息。可回收再造的環保磨砂玻璃瓶配以光面金屬粉紅色瓶蓋。（$1330/150ml）

五月玫瑰潤色護唇膏──深層保濕潤唇膏是終極裸妝恩物，淡淡粉色色調滋養雙唇之餘，賦予雙唇粉嫩光澤。將珍稀的純天然五月玫瑰萃取精華加入唇部產品，唇膏呈半透明粉紅色凝膠狀，質感順滑兼極具光澤感。用後雙唇瞬間變得柔軟飽滿，同時感覺輕盈舒適不厚重。包裝以粉色磁力開合管身設計，綴以富有藝術感的五月玫瑰花水彩繪圖，簡約時尚。（$460）

網址：www.CHANTECAILLE.com.hk