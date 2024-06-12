好去處｜Coca-Cola x Marvel期間限定激爽體驗活動@銅鑼灣Fashion Walk

可口可樂與Marvel今夏組成全新聯盟，並於即日至7月2日集合多位Marvel英雄，在銅鑼灣Fashion Walk舉行Coca-Cola x Marvel期間限定激爽體驗活動，當中打造的打卡區覆蓋3個不同區域，Marvel英雄分別在Fashion Walk中庭空中和地面，以及百德新街戶外分途出擊，帶來「空中飛翔」、「基地集合」，以及「街頭出動」3個主題打卡區。

另外，Fashion Walk中庭更特設Coca-Cola x Marvel激爽自拍機。大家只要追蹤可口可樂Instagram官方帳號，即可以從4位超級英雄角色：狼人、死侍、奇異博士或黑豹中，選擇喜愛的一位超級英雄合照組成激爽聯盟，更可即時下載合照珍藏。完成與喜愛的Marvel超級英雄組隊，即可以激爽價在Coca-Cola x Marvel激爽自動販賣機，入手該位超級英雄專屬的可口可樂 Marvel特別版。

Coca-Cola x Marvel期間限定激爽體驗活動@銅鑼灣Fashion Walk

日期：即日至7月2日

開放時間： 星期一至四：12:00pm-8:00pm

星期五至日及公眾假期：12:00pm-9:00pm

地點：銅鑼灣Fashion Walk地下中庭及百德新街

註：資料以主辦方公布為準