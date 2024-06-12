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著數情報｜維他奶低糖香蕉豆奶免費試飲　周末限定流動車遊走各區共派4萬盒

文章日期：2024年06月12日

維他奶低糖香蕉豆奶流動宣傳車即日起至7月7日期間，一連幾個周末遊走全港鬧市不同地點，共派4萬盒全新維他奶低糖香蕉豆奶，只要於指定時間尋找流動宣傳車蹤影，即可獲得一盒250ml低糖香蕉豆奶。在流動宣傳車出動當天，使用維他奶低糖香蕉豆奶AR Filter打卡，完成指定任務並tag @vitasoy，更有機會額外贏取限量版香蕉造型手挽小包一個。流動宣傳車出動日每日限量50個，得獎參加者將會獲私信聯絡領獎。AR Filter：www.instagram.com/ar/383017271390199/

流動宣傳車出動地點及時間*：

6⽉14日（12:30–18:30）：荃灣眾安街

6⽉15日（12:30–18:30）：中環碼頭

6⽉16日（12:30–18:30）：葵芳葵涌廣場

6⽉21日（12:30–18:30）：旺角朗豪坊（近萬寧）

6⽉22日（12:30–18:30）：銅鑼灣百德新街 （近Donki）

6⽉23日（12:30–18:30）：大圍村南道

7⽉6日（12:30–18:30）：沙田排頭村

7⽉7日（12:30–18:30）：坑口常寧路

註：*宣傳車出動地點會因應天氣、實際交通及人流情況而有所變動，最新安排請留意維他奶官方@vitasoy Instagram專頁

相關字詞﹕著數情報 維他奶 低糖香蕉豆奶

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