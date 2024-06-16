東港城 X Kiztopia「Jumptopia盛夏彈跳運動會」　6月18-24日預購門票九折優惠

將軍澳東港城與Kiztopia再度合作，6月25日至7月24日打造「東港城 x Kiztopia Jumptopia盛夏彈跳運動會」，讓兒童投入運動樂趣。總面積逾5300呎、高逾6.5米的巨型一體式充氣樂園，加入多項運動元素，包括田徑、足球、籃球、運動攀登、馬術等，設有9大彈跳運動體驗區（全長80米障礙跑道、逾3.5米高巨大充氣足球鏢靶、2米高爭奪冠軍山、逾10,000個波波的巨型籃球波波池等）。Kiztopia Friends 8名人氣原創卡通角色（運動之星Tiger、划艇好手Drago、籃球健將Eli、棒球選手Happy，網球員Bell等）也會落場與大家在9大彈跳運動體驗區一同較量。

樂園門票將於6月25日開始於Klook正式發售，6月18日至24日預先購票可獲九折早鳥優惠。The Point會員6月25日至7月19日在東港城即日電子消費滿指定金額，可以換領「東港城 x Kiztopia Jumptopia盛夏彈跳運動會」指定門票2張。

東港城 X Kiztopia 「Jumptopia盛夏彈跳運動會」

日期：6月25日-7月24日

時間︰11:00am-8:00pm（每日9節）

地點︰將軍澳東港城1樓中庭

門票售價：平日$88、周末及假日$118

查詢電話︰2891 2037／2891 2038

註：資料以主辦方最新公布為準

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