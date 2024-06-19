好去處｜100%多啦A夢&FRIENDS@昂坪360

昂坪360於即日至9月1日舉行「100%多啦A夢&FRIENDS@昂坪360」，與多啦A夢一同以「100%朋友召喚鈴」的力量，集合一眾好友於昂坪見面。「100%多啦A夢」主題纜車換上多啦A夢標誌性藍色，並於車身繫上新登場特別法寶「100%朋友召喚鈴」，召喚世界各地好朋友到昂坪市集聚首狂歡。

至於新登場特別法寶「100%朋友召喚鈴」為2.5米高的裝置，在昂坪市集圓形廣場上，聯同6個不同造型的多啦A夢和法寶「隨意門」，等著與大家合照；而「100%朋友召喚鈴」裝置內有乾坤，實際上還是一台巨型扭蛋機，大家只要完成指定步驟，即可參加扭蛋機抽獎活動，獲得多啦A夢法寶「隨意門」、「時光布」、「記憶麵包」造型文具及其他昂坪360精品。「胖虎世界巡迴演唱會」場景裝置亦會在昂坪市集出現，呈現主角經常於課後消遣的標誌空地場景。另外，10個立體多啦A夢1：1原大雕塑將穿上電影主題服飾，將於7月13日至8月11日在昂坪市集不同角落與大家見面。

若意猶未盡，不妨到360旅遊資訊中心拍攝「100%多啦A夢」限定貼紙相框貼紙相，利用場內各種趣怪道具，與親友拍下美好的一刻。

此外，昂坪360推出纜車季度通，購買的賓客能夠在今年11月30日前，無限次乘搭昂坪360標準纜車，同時會獲贈一個「100%朋友召喚鈴」巨型扭蛋機代幣，以及拍攝「100%多啦A夢」限定相框貼紙相一次。

「100%多啦A夢&FRIENDS@昂坪360」

日期：即日至9月1日

時間：10:00am-6:00pm

地點：昂坪市集

註：資料以主辦方公布為準

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