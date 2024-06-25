親子好去處｜東港城 X Kiztopia「Jumptopia盛夏彈跳運動會」 9大彈跳運動體驗區

東港城與新加坡大型兒童室內遊樂場品牌Kiztopia再度攜手合作，於即日至7月24日打造「東港城 x Kiztopia Jumptopia盛夏彈跳運動會」，設9大彈跳運動體驗區，包括：田徑飛躍快線、小鐵人耐力障礙賽、勇闖高峰天梯、冠軍波波池、空中灌籃波波池、巨型足球鏢靶大挑戰、兒童馬術爭霸戰、勝利頒獎台，以及遊戲競技場。全長80米障礙跑道特設重重關卡，是鍛煉體力、毅力和耐力上的一大考驗。逾3.5米高巨大充氣足球鏢靶，訓練孩子眼界和定力不可少；2米高爭奪冠軍山座落巨型籃球波波池，讓小朋友一邊開心攀登達陣，一邊用逾1萬個波波挑戰個人投籃實力。與此同時，Kiztopia Friends的8位人氣原創卡通角色會在場同大家打氣兼較量。Kiztopia的運動之星Tiger更會換上運動造型，在活動期間逢周六、周日不定時現身，向大家發放歡樂。

另外，逢周六、周日指定時間巨型足球鏢靶大挑戰將化身「神之左右腳」比賽，限時30分鐘，得分最高的3位神射手更可登上勝利頒獎台獲取特別禮品。

門票於即日開始在Klook正式發售；於即日至7月19日期間，The Point會員於東港城即日電子消費滿指定金額，即可換領「東港城 x Kiztopia Jumptopia盛夏彈跳運動會」指定門票2張。

東港城 X Kiztopia「Jumptopia盛夏彈跳運動會」

日期：6月25日-7月24日

時間︰11:00am-8:00pm（每日9節）

地點︰將軍澳東港城1樓中庭

門票售價：平日$88、周末及假日$118

查詢電話︰2891 2037／2891 2038

註：資料以主辦方最新公布為準