好去處｜Pokémon互動體驗登陸指定惠康分店：Pokémon見面會、寶可夢集換式卡牌遊戲教室、Catch & Go小遊戲

Pokémon粉絲注意，指定惠康分店將於6月29日起一連三個周末舉辦「夏日全城 Catch & GO！」Pokémon主題活動，包括：Pokémon見面會、寶可夢集換式卡牌遊戲新手教室及「Catch & Go小遊戲」赢Pokémon獎品。其中，西寶城分店於6月29日及30日一連2日舉行「Summer Fun Day」，除了可與Pikachu、伊布、新葉喵、呆火鱷、潤水鴨等Pokémon見面外，更即場大派禮品，現場亦設有寶可夢集換式卡牌遊戲新手教室，讓大家與其他訓練家展開激烈對戰，完成訓練後更可獲贈寶可夢集換式卡牌遊戲特典卡一張及笑印五個。

另外，於6月28日至7月11日在11間指定惠康分店舉行「Catch & Go小遊戲」，大家只需用手機集齊隱藏於指定分店內的5個專屬Pokémon QR CODE，即可獲得Pokémon獎品一份（每個手機號碼可獲獎一次）。

Pikachu及伊布更會於6月29日起，一連三個周末分別現身西寶城、銅鑼灣、將軍澳新都城中心以及鯉魚門惠康分店的「Pokémon見面會」，與大家互動打卡，更免費大派禮品，禮品先到先得，送完即止。

Pokémon「Summer Fun Day」周末親子好去處

日期： 6月29至30日（星期六、日）

時間：1:00pm-6:00pm

地點：西寶城分店（卑路乍街8號西寶城3樓）

「Catch & Go小遊戲」

日期 6月28日至7月11日

詳情：https://www.wellcome.com.hk/zh-hant/store_locator

註：資料以主辦方公布為準