好去處｜MOSTown新港城中心 x LuLu the Piggy罐頭豬　5.5米高充氣罐頭豬LuLu打卡

「MOSTown新港城中心 X LuLu the Piggy MOST-OLYMPIGS金牌運動『豚』」，場內設有8大運動主題打卡區及3大玩樂挑戰站。（圖片由相關機構提供）

「MOSTown新港城中心 X LuLu the Piggy MOST-OLYMPIGS金牌運動『豚』」，場內設有8大運動主題打卡區及3大玩樂挑戰站。（圖片由相關機構提供）

「MOSTown新港城中心 X LuLu the Piggy MOST-OLYMPIGS金牌運動『豚』」，場內設有8大運動主題打卡區及3大玩樂挑戰站。（圖片由相關機構提供）

馬鞍山MOSTown新港城中心首度聯同TOYZEROPLUS，於6月29日至8月25日呈獻「MOSTown新港城中心 X LuLu the Piggy MOST-OLYMPIGS金牌運動『豚』」活動，商場變身成最萌運動競技場。為慶祝LuLu豬5周年，LuLu豬更會換上多款運動造型現身，場內設有8大運動主題打卡區及3大玩樂挑戰站，其中最矚目打卡位必定是全港首個5.5米高毛絨版、手持冠軍獎盃的超巨型充氣LuLu豬，而3大玩樂挑戰站「巨型保齡球彈床」、「動感體操挑戰站」及「『罐』軍游泳館」體感遊戲裝置亦不能錯過。另外，商場L3活動區更特設「MOST-OLYMPIGS金牌運動『豚』期間限定店」售賣過百款商品。

活動期間，H．COINS會員可參加「MOST-OLYMPIGS金牌運動『豚』」印花獎賞，於MOSTown新港城中心以電子貨幣單一消費滿$400或以上，即可獲得專屬指定電子印花1枚，集齊3枚專屬電子印花，可免費換領「MOSTown x LuLu豬 21吋縮骨遮」或「MOSTown x LuLu豬 迷你便攜兩用電風扇」乙份。

MOSTown新港城中心 X LuLu the Piggy MOST-OLYMPIGS金牌運動「豚」

日期：6月29日至8月25日

時間：運動主題打卡區10:00am-10:00pm；玩樂挑戰站12:00pm-8:00pm

地點：MOSTown新港城中心L2天幕廣場（港鐵馬鞍山站B出口）

MOST-OLYMPIGS金牌運動「豚」期間限定店

日期：6月29日至8月25日

時間： 11:00am-9:00pm

地點： MOSTown新港城中心L3活動區

註：資料以主辦方公布為準