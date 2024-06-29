著數情報｜La Famille慶祝十周年　6月30日免費派戚風蛋糕　7月至12月每月抽獎

La Famille於7至12月期間會舉辦每月一次的門市抽奬活動，7月份獎品包括：頭獎：$10000衛訊現金禮券、二獎：100張戚風小蛋糕兌換券、三獎：1張17cm戚風大蛋糕兌換券。（圖片由相關機構提供）

為慶祝十周年，La Famille推出一連串慶生活動及優惠。首先，全線門市於6月30日免費派發戚風小蛋糕，每間分店派出300個。只要在活動當日的指定時間到門市領取籌券一張，追蹤La Famille Facebook或Instagram及於相關活動帖文中寫上你對La Famille的生日祝福語，憑籌券指定換領時間到指定門市即可換領10cm戚風小蛋糕乙個。

另外，La Famille於7至12月期間會舉辦每月一次的門市抽奬活動，凡到門市預訂或購買原個戚風大蛋糕，即可取得「La Famille十周年慶生禮盒」，內含「雲朵小熊造型毛巾1份、「La Famille戚風小蛋糕兌換券」1張及「伴你慶生十周年活動抽奬券」1張。每人參加次數不限，但每個抽奬碼只可登記一次。7月份獎品包括：頭獎：$10000衛訊現金禮券、二獎：100張戚風小蛋糕兌換券、三獎：1張17CM戚風大蛋糕兌換券。

此外，未能到門市選購的客人於7月1日至12月31日，亦可以於網上預訂原個戚風大蛋糕，可享九折優惠。

La Famille免費派發戚風小蛋糕

日期：6月30日（星期日）

地點：全港14間門市（黃竹坑分店除外）

派籌時間：12:00pm／3:00pm／6:00pm

對應換領時段：1:30pm-2:30pm／4:30pm-5:30pm／7:30pm至門市結束營業

名額：每分店每時段各100個（送完即止）

La Famille伴你慶生十周年大抽獎

日期：7至12月（每月一輪）

門市地址：www.lafamillecake.com/stores

Facebook：www.facebook.com/lafamillechiffoncake

註：資料以主辦方公布為準