好去處｜將軍澳新都城中心 x Kakao Friends

將軍澳MCP CENTRAL及MCP DISCOVERY（新都城中心2期及3期），於即日至8月10日於MCP新都城中心打造「MCP x Kakao Friends玩轉夏日競技場」，8位人氣KAKAO FRIENDS成員Ryan、Apeach、Muzi、Frodo、Con、Neo、Tube及Jay-G齊齊出動，陪伴大小朋友進行運動挑戰。夏日競技場內設6大打卡位及3大遊樂體驗區，包括首個以Kakao Friends為主題近3000呎的巨型室內平衡車賽道，一眾小朋友可以化身成小車神馳騁賽道，亦可接受「幻影籃球大挑戰」及「『一擊即中』劍擊任務」；而6米高的巨型充氣Ryan亦會震撼登場，擔當啦啦隊隊長，為大家打氣。Kakao Friends的主角Ryan 及Apeach更會在指定日子現身商場，與大家近距離接觸，大派福利與粉絲們開心合照。

另外，H‧COINS會員於場內消費滿指定金額，更可以獨家換領Kakao Friends主題精品，包括Kakao Friends摺疊運動袋、Kakao Friends涼感毛巾以及Ryan Cheer You Up水樽。

MCP x Kakao Friends玩轉夏日競技場

日期：即日至8月10日

時間：10:00am-10:00pm

地點：MCP CENTRAL（新都城中心 2 期）L1天幕廣場 [詳情]

註：資料以主辦方公布為準