好去處｜生產力局「創科遊學　玩轉暑假2024」免費玩勻逾100個STEAM遊戲攤位及工作坊

由生產力局主辦的年度創科盛事「Summer TechEd Fest創科遊學 玩轉暑假2024」於7月5至6日在生產力大樓開放予公眾免費參與，該創科展超過100個遊戲攤位、工作坊及體驗區，包括無人機足球體驗、數碼探索敦煌之美、AI與藝術的邂逅、飛行夢想起航之路、F1 in School賽車，以及VR360創建元宇宙、Maker Workshop等活動。

今年活動會將STEAM的「A」放大，特別加入藝術創科元素（Art Tech），培養學生的「跨學科」邏輯思維、創意及解難能力，打造「全能型」人才，裝備他們應對未來數碼時代的挑戰。現場更設有近40個親子工作坊免費體驗，引領孩子走進沉浸式STEAM世界，激發無限潛能。

「Summer TechEd Fest創科遊學 玩轉暑假2024」@生產力局

日期及時間：

7月5日（教育日）開放時間：10:30am-6:30pm

7月6日（公眾日）開放時間：10:00am-6:00pm

地點：九龍達之路78號生產力大樓

報名：7月5日：http://u.hkpc.org/STF24D1

7月6日：http://u.hkpc.org/STF24D2

活動詳情：https://innospace.hkpc.org/tc/event/STF-2024

註：資料與價錢以主辦方公布為準