好去處｜葵興life@KCC及joy@KCC夏日貓運會　8大喵喵健將打卡位、毛孩運動會及寵物市集

萌貓小隊於即日至9月8日進駐葵興life@KCC及joy@KCC，打造「Sports 'CATnival'夏日貓運會」，邀請貓貓及寵主們一起參加夏日貓運會，到訪8大熱門運動場館大展拳腳兼打卡合照，包括貓咪滑板場、夏日喵沙灘、萌貓之跑道、跨欄躺椅貓爪板、籃球躲貓貓、跳水貓之隊、貓之龍門陣以及貓運會頒獎台，指定周末更會舉行4大毛孩運動主題活動，包括毛孩萌爆跨欄障礙賽、親親毛孩競技賽、寵物瑜伽以及「毛」特兒fashion show。另外，更有3大寵愛手作坊（毛孩頸圈編織手作坊、寵物玩具手作坊以及毛孩微型工作坊），讓寵主能親手為毛孩製作可愛的小飾物；又有寵毛孩及文創市集，齊集毛孩的生活所需及精品，寵主為毛孩入貨同時也可逛逛文創市集，欣賞店主的原創手作及網紅食品。

「Sports 'CATnival'夏日貓運會」

日期：即日至9月8日

時間：10:00am-10:00pm

地點：life@KCC –3樓及9樓空中花園Green@KCC及joy@KCC –2樓中庭

地址：life@KCC：葵涌葵昌路72至76號

joy@KCC：葵涌葵昌路51號號

（港鐵葵興站E出口直達）

電話：2400 8000

寵毛孩及文創市集

日期：7月6-7日、13-14日、27-28日；8月3-4日、17-18日、31日及9月1日

時間：12:00pm-8:00pm

地點：life@KCC 3樓

註：資料以主辦方公布為準