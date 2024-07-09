著數情報｜MOKO新世紀廣場「Summer Highlight消費賞」 及「夏日晚市100%回贈」

今個夏天，MOKO新世紀廣場推出「Summer Highlight消費賞」，The Point會員於即日至8月31日（逢周五至周日），憑即日中午12時後發出之場內電子消費發票滿$800，即獲$100贈券套裝；消費滿$6500，則可獲$600贈券套裝，兩項禮遇均可同時賺取消費積分當錢使，多買多回贈。

晚市時段，MOKO更推出「夏日晚市100%回贈」，The Point會員憑場內餐飲商戶即日晚上6時後發出之單一電子消費發票滿$100，即可換領$100餐飲電子贈券，兼賺取The Point消費積分，盡享100%回贈。

另外，場內多間運動服裝及體育用品商戶，其中New Balance、SKECHERS、GigaSports及Pro Runner等攜手推出多項暑期限定折扣優惠低至二五折，大家不妨趁機入手心頭好。

「Summer Highlight消費賞」@MOKO新世紀廣場

日期：即日至8月31日

換領時間：12:00pm-10:00pm

換領地點：L1顧客服務中心

「夏日晚市100%回贈」@MOKO新世紀廣場

日期：即日至8月31日

換領時間：6:00pm-10:00pm

換領地點：L1顧客服務中心

精選運動商戶低至二五折優惠@MOKO新世紀廣場

日期：即日至8月18日

註：資料以主辦方公布為準