好去處｜置富Malls x Kakao Friends　「Sport Mania萌爆健兒運動會」

置富Malls邀請了韓國Kakao Friends，包括RYAN、APEACH、MIZO、CON、TUBE、NEO、FRODO、JAY G，以及令RYAN榮升鏟屎官的超人氣新星——流浪小貓CHOONSIK春植，於即日至10月20日呈獻置富Malls x Kakao Friends「Sport Mania萌爆健兒運動會」，在旗下4大商場打造各具特色的萌動裝置，包括：馬鞍山廣場的至「萌」奪標田徑場、天水圍+WOO嘉湖的「萌」動劍擊體操館、紅磡置富都會的「Swim-萌」激鬥水運會及置富第一城的網球乒乓大「萌」鬥。

另外，置富Malls更準備了置富Malls x Kakao Friends活力萌禮，包括Kakao Friends至萌春植毛巾斗篷及Kakao Friends夏日出遊水樽連袋，Fortune+會員只需於指定商場以電子貨幣消費滿指定金額或到Fortune Malls App使用Point+換領。

置富Malls x Kakao Friends「Sport Mania萌爆健兒運動會」

日期：即日至10月20日

馬鞍山廣場至「萌」奪標田徑場

地點：馬鞍山廣場L2天幕廣場（港鐵馬鞍山站A出口）

天水圍+WOO嘉湖「萌」動劍擊體操館

地點：+WOO嘉湖1期地下大堂（輕鐵銀座站，港鐵天水圍站轉車）

紅磡置富都會「Swim-萌」激鬥水運會

地點：置富都會L7大堂（港鐵紅磡站C2出口）

置富第一城網球乒乓大「萌」鬥

地點：置富第一城 地下置富第一園（港鐵第一城站C出口）

註：資料以主辦方公布為準