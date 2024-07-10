好去處｜上水廣場、PopWalk天晉滙「夏日電競狂熱」　度身訂做個人AI運動員「Crazy U」　參與6大運動項目

新地旗下商場上水廣場及PopWalk天晉滙聯乘青途發展社區發展協會，即日起至9月1日推出「夏日電競狂熱Summer e-Sport Crazy Challenge」系列精彩活動，大派超過6000份精彩禮品。顧客由7月13日起憑商場合資格商戶即日單一消費滿$200，即可親臨上水廣場及PopWalk天晉滙「6大運動項目主題挑戰站」參與遊戲，化身成為AI運動員「Crazy U」，與17位香港知名運動員於二次元世界一較高下，上水廣場設有「狂野籃球訓練賽」、「熱血拳擊手」、「激流划艇」，而PopWalk天晉滙則有「閃電短跑王」、「奮鬥單車」及「動歷獨木舟」運動挑戰。玩家可憑表現獲得指定數量的「Game Token」以贏取高達6000份精彩禮品，同期獲得最多Game Token的玩家更有機會贏取iPhone 15 Pro、iPad Air、PlayStation 5遊戲機及Nintendo Switch等禮品。

「夏日電競狂熱 Summer e-Sport Crazy Challenge」挑戰站

日期：7月13日至9月1日

時間：星期一至五：12:00pm-6:00pm；星期六日及公眾假期：12:00pm-8:00pm

地點：上水廣場2樓中庭及將軍澳Ocean PopWalk海天晉滙地下中庭

註：資料以主辦方公布為準

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