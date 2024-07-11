好去處｜將軍澳TKO Spot「法式運動狂想曲」　展巴黎奧運場館概念圖　法國人氣卡通Barbapapa戶外充氣樂園

TKO Spot聯乘法國領事館及法國五月，於商場2樓及3樓Decathlon店內舉辦特別展覽。（圖片由相關機構提供）

領展旗下位於將軍澳的商場TKO Spot與法國駐港澳總領事館及法國五月聯手，於7月11日至8月25日合辦「法式運動狂想曲」活動，巴黎奧運場館概念圖將首度於香港展出，法國領事館亦會提供關於奧運歷史的珍貴展品，其中由法國藝術家創作的「Champion.ne.s」更是全球首次展出，在法國運動品牌Decathlon旗艦店內獨家展覽。

至於法國人氣卡通角色Barbapapa則會穿梭於商場的不同角落，其中3樓的空中戶外運動場地「將軍競技場」，將化身成3.5米高的Barbapapa主題充氣樂園，樂園內設有多個障礙關卡，包括今屆奧運新增的滑板及攀岩項目；Barbapapa亦會化身成不同運動選手，潛入TKO Spot及領展另一將軍澳商場TKO Gateway，與大家打卡互動。

另外，由法國五月策劃，法式銀樂隊「Le Groupe Electrogène」將於7月13日親臨TKO Spot，為市民帶來三場表演，將音樂、舞蹈和動作融為一體。活動期間，TKO Spot 部分商戶亦會推出限時折扣優惠，一同為運動員打氣。

由7月11日至8月25日，Link Up會員以電子貨幣消費每滿$50，即可獲電子印花一個，儲滿指定數量電子印花可換領Barbapapa精美實用側肩袋及法式焗盤。

TKO Spot「法式運動狂想曲」

日期：7月11日至8月25日

時間：11:00am-8:00pm

地點：TKO Spot

註：資料以主辦方公布為準