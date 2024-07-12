下午茶之選｜ANNA SUI x 香港喜來登酒店「Fantasia Rose夢幻玫瑰粉紅下午茶」網上預訂七五折

紐約時尚品牌ANNA SUI與香港喜來登酒店視佳廊（Sky Lounge）攜手合作，於即日至8月31日呈獻「Fantasia Rose夢幻玫瑰粉紅下午茶」，以多款蘊含花香及果香的食材入饌，造型別致的甜點有茉莉意式奶凍、紅桑子荔枝撻及玫瑰迷你泡芙；鹹點則以美式經典美食為靈感，包括新奧爾良三文治、美國龍蝦卷及招牌美式焗蟹餅的迷你蟹肉撻，其他美點包括開心果拿破崙、紅桑子馬卡龍、菠菜沙律蛋三文治、格柏三文治及自製英式鬆餅。此外，客人可以自選精選茶茗、咖啡或果汁，亦可選擇以$30升級至無酒精特色飲品、以$138升級至「Fantasia Rose夢幻玫瑰香檳雞尾酒」一杯，及每兩位賓客以$288升級至精選氣泡酒一瓶（只限星期一至四）。惠顧下午茶的每位賓客可獲贈ANNA SUI Fantasia夢幻玫瑰限量禮品套裝乙份（總值$332）。凡於喜來登網上商店預訂下午茶套餐可享七五折優惠。

ANNA SUI x 香港喜來登酒店「Fantasia Rose夢幻玫瑰粉紅下午茶」

供應期：即日至8月31日（周一至周日）

供應時間：2:30pm-6:00pm

價錢：兩位$676／一位$338（另設加一服務費）

地點：九龍彌敦道20號香港喜來登酒店18樓視佳廊

電話：2369 1111

網上商店：https://bit.ly/4cDpH20

註：資料及價錢以餐廳公布為準