好去處：D‧PARK x 任天堂「Nintendo Switch盛夏遊樂節」

華懋集團旗下D‧PARK愉景新城即日至9月1日舉行「Nintendo Switch盛夏遊樂節」。商場中庭逾9000呎空間變身Nintendo Switch遊戲體驗區，設有不同遊戲打卡場景及遊戲試玩區，粉絲可免費玩多款Nintendo Switch遊戲，包括《碧姬公主表演時刻！》、《紙片瑪利歐RPG》、《瑪利歐vs.咚奇剛》、《瑪利歐賽車8豪華版》等。而6月27日發售的遊戲「路易吉洋樓2 HD」亦在中庭設有試玩體驗區。D‧PARK室內草地空間於指定日子提供「Nintendo Switch運動」體驗。

任天堂3名超人氣角色──瑪利歐、路易吉、碧姬，會現身D‧PARK，逢周日指定時間登場跟粉絲打卡。另外，在體驗區按指示完成遊戲試玩，並集齊指定印章後，可換領印有3名角色的限定主題禮品。

Nintendo Switch盛夏遊樂節@D‧PARK

日期：7月13日-9月1日

時間：12:00nn-8:00pm

地點：D‧PARK L1中庭

Nintendo Switch運動

日期：7月15-19日、8月19-30日

時間：12:00nn-8:00pm

地點：D‧PARK L1室內草地

瑪利歐、路易吉及碧姬粉絲見面會

日期：7月14日-9月1日逢周日

時間：1:00pm-5:00pm期間（每日3-6節，每節20分鐘）

限定禮品換領

日期：7月13日-9月1日

時間：12:00nn-8:00pm

地點：D‧PARK L1中庭

註：資料以主辦方最新公布為準

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