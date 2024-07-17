消費情報｜周杰倫限定版包裝「雪碧」　兩大抽獎活動送逾2500萬元禮遇

「雪碧」舉行「夏日透心涼即抽即獎」，送出超過數十萬份、總值超過$2500萬的獎品及禮遇。（圖片由相關機構提供）

「雪碧」邀請了華語樂壇天王周杰倫擔任全球品牌代言人，攜手呈獻一系列透心涼特別企劃，其中周杰倫把經典歌曲《稻香》重新改編成搖滾版本，帶來透心涼感覺；「雪碧」於今夏推出周杰倫限定版包裝，「雪碧」及無糖「雪碧」500毫升膠樽裝和330毫升罐裝、「雪碧」330毫升高罐裝等產品的招牌綠色包裝，將會以清新黃綠兩色加上周杰倫頭像，格外醒目有型。

另外，「雪碧」於即日至8月31日舉行「夏日透心涼即抽即獎」，送出超過數十萬份、總值超過$2500萬的獎品及禮遇。凡購買任何「雪碧」或 無糖「雪碧」指定金蓋或金拉環產品，登入或開立COKE+會員帳戶，掃描金蓋或金拉環內之QR code，即可參加抽獎，頭獎為價值$26,000的台灣雙人來回商務客位機票連遠雄海洋公園成人門票2張，二獎為「雪碧」x 周杰倫特別版迷你雪櫃，其他獎品包括香港海洋公園標準入場成人門票2張，以及香港太古可口可樂公司eShop網上購物平台$50優惠碼。所有獎品數量有限，送完即止。

「雪碧」同時推出無糖「雪碧」夏日大抽獎。大家於指定零售商購買無糖「雪碧」產品，憑收據到COKE+平台登記，即有機會贏取「雪碧」x 周杰倫親筆簽名海報禮盒1個。即抽即獎與大抽獎活動同時進行，粉絲可以同時參與兩項活動，隨時贏走透心涼禮遇。

「雪碧」雙重夏日驚喜：「夏日透心涼即抽即獎」及無糖「雪碧」夏日大抽獎

日期：即日至8月31日

註：資料以主辦方公布為準