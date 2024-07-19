好去處｜YOHO商場 x KUROMI「The Planet YOHO」  3大Y2K銀河星系打卡區列陣

KUROMI帶同星際艦隊即日起至9月1日登陸YOHO系商場，開展一場跨星系「尋姐之旅」，與神秘嘉賓──姐姐ROMINA的相聚一觸即發，YOHO打造橫跨YOHO MALL I、YOHO MALL II及YOHO MIX、充滿Y2K科幻元素的主題活動「The Planet YOHO」，3大商場搖身一變成為「探險系」主題樂園，帶來多個打卡場景，其中YOHO MALL I 以璀璨恆星引領各位穿越7大Y2K幻想系主題場景，包括「超巨大夢想航道」、「零重力駕駛艙」、「絢麗樂園星球」、「虹彩光影UFO」、「骷髏號火箭塔」、「BAKU Land」以及「夢幻星際太空車」；YOHO MALL II則設有「KUROMI光速隧道」、「願力能量守衛塔」以及「KUROMI Meets ROMINA夢之廊」互動遊戲 ；而YOHO MIX戶外廣場的打卡場景包括「星空閃爍艦橋」、「KUROMI宇宙冒險飛船」及「YOHO · KUROMI雲海樂園」。

YOHO MALL·KUROMI「The Planet YOHO 宇宙能量大冒險」

日期：即日起至9月1日

時間：10:00am-10:00pm

地點：YOHO MALL I中庭、YOHO MALL II中庭及YOHO MIX戶外廣場

註：資料以主辦方公布為準