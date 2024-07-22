著數情報｜香港國際機場夏日購物賞：送東京／大阪來回機票、彩妝美酒優惠券、銀聯信用卡簽帳獎賞

香港國際機場即日至8月2日舉行「夏日購物賞」活動，為「HKairport Rewards」會員推出一連串線上線下購物優惠，包括：

1. 賞你東京／大阪來回機票：在機場任何店舖、餐廳、HKairportShop.com機場網上商店每累積消費滿$10,000，可獲贈東京／大阪來回機票一套（可選擇由香港／東京／大阪出發）。每名會員可於推廣期內最多獲贈兩套來回機票。

2. 兩倍積分：於推廣期內消費均可享雙倍獎賞積分，即每$1獲取2獎賞積分，高達8%回贈。每累積50積分可兌換$1全新HKIA Dollar，在機場超過100家參與商戶及餐廳可使用。

3. 銀聯信用卡簽帳獎賞：使用銀聯卡單次消費滿$5000，可獲贈$150機場電子現金券；消費滿$20,000，可獲贈高達$600機場電子現金券。

4. 彩妝美酒限定優惠：上機前在Beauty&You和Duty Zero店內購物，單次消費滿$2500，可獲贈$500商戶現金券。

優惠期間選用「尊尚購物服務」購買及預留機場指定奢侈品牌產品的消費亦可計算入合資格消費累積總額。

香港國際機場「夏日購物賞」活動

日期：即日至8月2日

夏日購物賞活動詳情：www.hkairportrewards.com/zh_HK/campaigns

註：資料以主辦方最新公布為準

更多著數情報：shorturl.at/hkK26