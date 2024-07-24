好去處｜荃灣廣場化成輕功水上飄競技樂園　推出「荃葵青運動熱」最高可享$400贈券

荃灣廣場於即日至8月11日舉行「SPORTS FIESTA」，廣場中庭化成為小孩度身訂做的「輕功水上飄競技樂園」，冰感涼快的像真「水面」可以鍛煉小朋友平衡力，不濕身也可以消暑玩樂，還可以在彩虹頒獎台上留下勝利的印記。在L1中庭及L5 PLAY GARDEN空中樂園更會舉辦「全港兒童追逐運動會」，兒童可在香港體育總會認可兒童運動教練的專業指導下，於室內外體驗集跑步、捉迷藏和障礙賽元素於一身的多元運動盛會。

另外，荃灣廣場更推出「夏日狂賞」消費推廣，以美食大激賞及即抽即中獎回饋顧客，隨時贏走最新款的遊戲機Sony PlayStation 5 Slim、Samsung智能手機，以及頂級ITSU按摩椅等獎品。

荃灣廣場與新都會廣場更攜手舉辦「荃葵青運動熱」，推出兩大贈券換領活動：「豪派運動福利」及「運動熱賞」。「豪派運動福利」：只要穿運動服飾 + 憑任何荃葵青區內任何電子貨幣消費發票，即賞荃灣廣場 x 新都會廣場$50人氣運動服裝或潮流服飾贈券；「運動熱賞」：憑運動服裝／潮流服飾商戶發票及消費滿指定金額，即賞高達$400贈券。

「輕功水上飄競技樂園」充氣動樂園@荃灣廣場

日期：即日至8月11日

時間：中午12時至晚上8時

地點：荃灣廣場L1中庭

「荃灣廣場 x KIDS FIT全港兒童追逐運動會」

日期：即日至8月11日

時間：1:00pm-6:30pm

地點：荃灣廣場L1中庭&L5空中樂園

「夏日狂賞」消費推廣

1. 「美食大激賞」

日期：即日至換完即止

登記地點：荃灣廣場L3顧客服務中心

2. 「即抽即中獎」

日期：即日至9月1日

登記地點：The Point App或荃灣廣場L3顧客服務中心

「荃葵青運動熱」

日期：即日至9月1日

登記地點：荃灣廣場L3顧客服務中心

註：資料以主辦方公布為準

更多好去處：shorturl.at/nThxm