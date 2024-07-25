奧運好去處｜奧海城化身「薰衣草紫」田徑賽道　豎立5米高巴黎鐵塔裝置

奧海城中庭化身成換上「薰衣草紫」賽道的田徑運動場及豎立5米高巴黎鐵塔裝置。（圖片由相關機構提供）

奧海城中庭化身成換上「薰衣草紫」賽道的田徑運動場及豎立5米高巴黎鐵塔裝置。（圖片由相關機構提供）

迎接巴黎奧運，信和集團商場推出「啟動全城 齊撐運動員」活動，其中奧海城中庭化身成換上「薰衣草紫」賽道的田徑運動場及豎立5米高巴黎鐵塔裝置，讓顧客在430吋高清電視前一同觀賞賽事，同時感受到巴黎奧運的現場熾熱氣氛，為運動員打氣又可以拍照打卡。此外，場內亦會設置不同種類的體感訓練設備，讓大家一邊觀看賽事，一邊動起來。

另外，奧運期間之三個周末，奧海城、屯門市廣場、荃新天地及朗壹廣場將舉辦「運動狂熱挑戰站」，讓市民一同挑戰李慧詩、張小倫、伍家朗等一眾運動員於各運動項目之運動紀錄，成功完成挑戰的參加者將可獲商場$50運動用品S現金券及能量飲品等禮品。而8月11日，奧海城更會舉辦「運動狂熱終極挑戰」，屆時世界盃體操賽男子吊環銅牌得主吳翹充將會與參加者同場較量，成績最佳之首三名參加者，將有機會贏取雙人來回機票，而成功入圍決賽的參加者亦可獲$300 S現金券及人氣運動用品。

信和集團商場更會於7月26日至8月11日推出「全城運動狂熱賞」消費獎賞活動，S+ REWARDS會員於奧海城、屯門市廣場、荃新天地、中港城、藍灣廣場、黃金海岸商場、尖沙嘴中心及帝國中心消費滿指定金額，即可換領多款adidas運動產品及商場現金券。

「運動狂熱挑戰站」

參與商場：奧海城、屯門市廣場、荃新天地及朗壹廣場

日期：7月27日至8月11日（逢周末）

「全城運動狂熱賞」

參與商場：奧海城、屯門市廣場、荃新天地、中港城、藍灣廣場、黃金海岸商場、尖沙嘴中心及帝國中心

日期：7月26日至8月11日

「運動狂熱終極挑戰」@奧海城

日期：8月11日（星期日）

時間：1:00pm（初賽）；3:00pm（決賽）

註：資料以主辦方公布為準