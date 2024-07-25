奧運好去處｜新蒲崗Mikiki「Street Dance@Mikiki」設5大巴黎地標沉浸式打卡位　睇街舞表演、玩街舞互動遊戲

4米高的巴黎鐵塔下由心鎖牆包圍，恍如昔日塞納河上的心鎖橋。（圖片由相關機構提供）

場內設有4米高的巴黎鐵塔。（圖片由相關機構提供）

新蒲崗Mikiki商場即日起至8月11日以「Street Dance@Mikiki」為主題，市民可在4.5米高紅磨坊前打卡。（圖片由相關機構提供）

新蒲崗Mikiki商場即日起至8月11日以「Street Dance@Mikiki」為主題，商場中庭變身巴黎街頭，多個地標場景注入街頭文化元素，包括紅磨坊、巴黎鐵塔、心鎖牆、Hip Hop塗鴉牆及法式咖啡廳等5大打卡位，場內更設有街舞互動體驗，包括街舞大挑戰、舞者電流棒及激鬥跳舞機，成功挑戰更可獲贈精美禮品1份。Mikiki更於7月27日至8月10日連續三個周末舉辦多場街舞表演，又邀請多名本地街舞高手即場表演。

除此之外，Mikiki又推出「運動夏日賞」兩項禮遇，包括「運動禮包換領」及「快閃消費賞」，The Point會員於7月26日至8月11日在場內即日以電子貨幣消費滿$1000，即可免費換領「運動禮包」1份，當中包括NIKKO Sports 500毫升水壺1個及Mikiki $100零售電子贈券1張；而8月3日及4日更推出「快閃消費賞」，The Point會員於場內即日以電子貨幣消費滿$500，即可免費換領$100 Mikiki電子贈券組合。

「Street Dance@Mikiki」街舞主題裝置

日期：即日起至8月11日

時間：10:00am-10:00pm

地點：Mikiki地下中庭A區（近六福）及B區（近Starbucks）

「運動夏日賞」@Mikiki

禮遇1：運動禮包換領

日期：7月26日至8月11日

時間：1:00pm-10:00pm

地點：Mikiki 1樓顧客服務中心

禮遇2：快閃消費賞

日期：8月3日及4日（周六及周日）

時間：1:00pm-10:00pm

地點：Mikiki 1樓顧客服務中心

註：資料以主辦方公布為準

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