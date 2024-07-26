好去處｜東薈城名店倉「BT21 Magic Recipe: A Taste Of Love」　BT21角色現身7大魔法場景

在「療癒魔法變變變」數碼互動遊戲成功調配魔法特飲後，可獲得實體及電子相片各一張。（圖片由相關機構提供）

BT21角色在7大魔法場景裝置現身，市民可坐酒保COOKY前與旁邊的王子TATA一起打卡。（圖片由相關機構提供）

東薈城名店倉首度與IPX旗下IP角色 - 宇宙明星BT21合作，於即日至9月1日為BT21全球企劃「BT21 Magic Recipe」打響頭炮，舉辦全球首個「BT21 Magic Recipe: A Taste Of Love」主題活動，7位宇宙明星BT21會以全新形象登場，包括掌管神秘力量的魔法師造型的RJ及微醺造型的KOYA、SHOOKY、MANG、CHIMMY、TATA與COOKY，並帶大家遊遍7大魔法主題區，包括：「BT21飛天魔法行李箱」、「BT21塔羅許願大門」、「BT21夢幻玻璃屋」、「BT21療癒魔法師的神秘藥鍋」、「BT21 Mali-hom魔法部屋」、「BT21魔幻友情酒館」及「BT21塔羅星空長廊」。此外，參與「療癒魔法變變變」數碼互動遊戲，成功調配專屬魔法療癒特飲，將可獲贈神秘小禮物。

場內更設有「BT21 Magic Recipe快閃屋」，將率先分階段推出全球首次發售的BT21 Magic Recipe系列香港限定商品、BT21 meets Papery推出獨特的BT21 Magic Recipe特別版永續生活時尚系列商品，以及香港首發2024年推出的BT21新品，款式接近300款，包括擺設、小飾物、文具至生活用品等。

此外，東薈城名店倉更準備了一系列的CLUB CG會員魔幻仲夏驚喜活動，包括「魔幻Mocktail特調工作坊」及香港首個「BT21魔法邂逅」等。

「BT21 Magic Recipe: A Taste Of Love」裝置@東薈城名店倉

日期：即日至9月1日

時間：每日10am-8pm

地點：東薈城名店倉地下、二樓中庭廣場及二樓天橋

「BT21 Magic Recipe快閃屋」

日期：即日至9月1日

時間：12pm-9pm

地點：東薈城名店倉二樓鄰近cdf Beauty（274-277號舖）

「療癒魔法變變變」數碼遊戲

日期：即日至9月1日

時間：12pm-7pm

地點：東薈城名店倉二樓中庭廣場

註：資料以主辦方公布為準

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