奧運好去處｜YM²裕民坊「YM²夢想啟航運動會」　暢玩4大運動挑戰區

觀塘市中心YM²裕民坊於今日（26日）起至8月25日舉辦「YM²夢想啟航運動會」，商場中庭變身為多項運動競技場，特設4大運動挑戰，包括：「關關『籃』過關關過」（射波）、「球球是道」（投球）、「分秒必爭考反應」（反應燈）及「轉型定啲嚟」（電流棒），將運動與遊戲結合，不僅考驗速度、反應和靈活性，還能鍛煉參與者的身手、視野、平衡力和定力，完成4項運動挑戰，即可獲贈精美的小禮品一份。同時，現場還設有主題打卡牆，讓大家留下難忘的回憶。

另外，YM²裕民坊亦跟香港遊樂場協會合作，於7月27日至8月18日舉辦一系列運動競技體驗，包括拳擊、桌下足球、布袋球、地壺、競速賽跑及劍擊，讓大家體驗不同傳統及新興運動。

YM²裕民坊「YM²夢想啟航運動會」4大運動挑戰區

日期：7月26日至8月25日

時間：12:00pm-8:00pm

地點：YM²裕民坊L1中庭

YM²裕民坊運動競技場

日期：7月27日至8月18日（逢周末）

時間：12:00pm-6:00pm

地點：YM²裕民坊UG大堂

活動詳情：https://ym2.hk/tc/Promotion/505

註：資料以主辦方公布為準

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