好去處｜The ONE x 山下菓子PEANUTS　5大夏日風情打卡位　夾Snoopy公仔兼打卡

美國《花生漫畫PEANUTS》的人氣角色Snoopy以及兄弟Olaf首次擔正做主角，於即日起至9月1日舉行「The ONE x 山下菓子PEANUTS多巴胺夏日」，帶來5大夏日繽紛色系的打卡位，猶如置身於沙灘之中，吹着海風，展開至Chill假期。當中包括：2米高慵懶造型Olaf、療癒毛公仔打卡牆、2米高「Chill歎」Snoopy、Snoopy日光浴區和Snoopy玩樂世界。市民透過玩遊戲，贏取多款Snoopy豐富禮品，更可從9部扭蛋機帶走日本進口的Snoopy公仔模型。

場內的「The ONE x SNOOPY夏日限定士多」發售超過200款限定精品，逾50款是全新於香港獨家發售之限定款式，更有大量日本直送的Snoopy文具及小家電。除此之外，The ONE會場將獨家發售一系列的Snoopy甜品，包括：Snoopy意大利雪糕、棒棒馬卡龍及香滑奶凍，款款都有Snoopy、Olaf及好友Woodstock的頭像，粉絲們必定愛不釋手。

「The ONE x 山下菓子PEANUTS多巴胺夏日」

日期：即日起至9月1日

時間：10:00am-10:00pm

地點：The ONE UG2中庭

「The ONE x SNOOPY夏日限定士多」

日期：即日起至9月1日

時間：12:00pm-9:00pm

地點：The ONE UG2中庭

註：資料以主辦方公布為準

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