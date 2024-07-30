好去處｜沙田好運中心「為食喵集合～喵LUCKY都畀晒你！」　5米高「笑喵喵大麻成」歡迎你

華懋集團旗下沙田好運中心（LUCKY PLAZA）聯乘5名本地插畫家，讓其筆下角色化身成一系列的「為食LUCKY Cats」吉祥物（大愛PiPi、驚喜厚面子、笑喵喵大麻成、好動DD、識食肥蛙），即日至9月1日玩轉「為食喵集合～喵LUCKY都畀晒你！」連串活動。當中首推「為食LUCKY Cats互動專區」的喵LUCKY夾夾樂、喵LUCKY抽卡賞、喵LUCKY DRAW等遊戲。大家可設計自己專屬的立體投影LUCKY Cats並獲得驚喜禮遇。5米高「笑喵喵大麻成」吉祥物充氣裝置更會現身戶外平台，如心賞新會員掃描充氣裝置手上的QR Code，下載CCG Hearts（華懋集團如心賞會員奬賞計劃）手機應用程式，即賞電子現金券和大量商戶優惠券。場內亦設有LUCKY Cats期間限定店，發售3名本地插畫家的人氣角色限定商品。商場3樓一連七個周末舉行市集，齊集逾40檔美食及特色市集攤位等。

「為食喵集合～喵LUCKY都畀晒你！」@沙田好運中心

日期：即日至9月1日

時間：10:00am-9:00pm

地點：沙田好運中心L3

LUCKY Cats期間限定店、為食周末市集

日期：即日至9月1日的周末

時間：下午1時至晚上8時半

地點：沙田好運中心L3

註：資料以主辦方最新公布為準

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