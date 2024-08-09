月餅2024｜Valerie Pastry推出本土情懷「香港大街小巷」月餅禮盒　中秋早鳥優惠低至七八折

Valerie Pastry與異度空間工作室攜手推出首個以《龍珠Z》為主題的流心奶黃月餅（圖片由相關機構提供）

本地烘焙品牌Valerie Pastry為紀念品牌十周年，推出限量珍藏版九件月餅禮盒—「大街小兔」（九件裝，$428），精選三款招牌流心月餅（流心奶黃、流心宇治抹茶及流心伯爵茶）與茗茶茶包，與香港速寫插畫師Vanessa Leung攜手記錄香港街角小巷的特色面貌。除此之外，亦有兩款由本地設計師Fay Sze繪畫的九件裝珍藏版禮盒，「香港小兔」禮盒配上流心系列月餅（流心奶黃、流心宇治抹茶、流心伯爵茶）（九件裝，$428）；「湖畔小兔」禮盒配上茶味系列月餅（流心宇治抹茶、流心伯爵茶、宇治焙茶）（九件裝，$428）。

另外，Valérie又與異度空間工作室攜手推出首個以《龍珠Z》為主題的流心奶黃月餅（四件裝，$328），月餅印有代表悟空的「悟」字設計，盒底印有孫悟空一家的溫馨插圖，打開禮盒更附有《龍珠Z》閃卡兩張，帶大家走進回憶之旅。

由即日至8月16日預訂Valérie月餅即享早鳥優惠，其中熱賣的流心奶黃八件裝月餅禮盒享有低至七八折優惠。

Valerie Pastry

新蒲崗餅房（提供網上預訂自取和現場購買）

地址：新蒲崗大有街2-4號旺景工業大廈7樓C室

一般查詢：3565 6765

Whatsapp：9222 8442

尖沙嘴門市（提供網上預訂自取和現場購買）

地址：尖沙嘴加連威老道43號地下

門店查詢：9705 8876

中秋產品取貨日期：8月17日至9月17日

網站：https://www.valeriemooncake.com

註：資料與價錢以主辦方公布為準