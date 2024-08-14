好去處｜太古城中心變身利物浦晏菲路球場 　浸式足球體驗

太古地產與利物浦足球會首次攜手合作，於即日至9月1日在太古城中心打造橫跨中港兩地的「Welcome to Anfield–The LFC Experience」沉浸式足球盛會，太古城中心二樓中庭及中橋將利物浦主場晏菲路球場帶到大家面前，讓球迷於球場各個標誌性位置打卡，當中包括在巨型利物浦旗幟下、寫有「You'll Never Walk Alone」隊歌標語的Shankly Gates打卡位，另有還原辛奇利閘門、球員通道、傳奇KOP看台等標誌性設計，並會展示冠軍牆輝煌歷史及現役球員球衣。

場內更有三大足球主題互動遊戲，包括「360 Ball Control」、「Header Hero」及「Shooting Fever」，讓大家在現場體驗綠茵場上的熱血場面，互相切磋球技；太古城中心LIVE+會員凡參與場內遊戲，完成指定步驟，即可換領限量紀念品。此外，場內的期間限定店售賣多款利物浦官方紀念品及活動限定產品，滿足一眾利迷心願。

活動期間，商場為LIVE+會員特設尊享禮遇，只要於場內以單一電子消費滿$800或以上，即可換領太古城中心$50時裝電子禮券。

太古城中心「Welcome to Anfield–The LFC Experience」

日期：即日至9月1日

時間：周一至周五12:00pm-9:00pm；周六及周日11:00am-9:00pm

地點：太古城中心二樓中庭及中橋

註：資料以主辦方公布為準