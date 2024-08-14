下午茶之選｜香港麗晶酒店大堂酒廊「綠野仙蹤」魔幻下午茶

香港麗晶酒店大堂酒廊於8月12日至10月13日推出的「綠野仙蹤」魔幻下午茶，靈感來自經典名著《綠野仙蹤》，以及香港芭蕾舞團將於8月30日至9月1日期間作亞洲首演的同名芭蕾舞劇，下午茶與舞劇的味覺和視覺的體驗帶領客人進入繽紛的奧兹國度，重現奇幻童趣。套餐呈獻一系列鹹甜美點，餐前小點為野生蘑菇配康提芝士脆筒，多款精選甜點包括蜜糖、檸檬、朱古力、紅桑子及 雲呢拿，還有一系列手指三文治，包括藍蟹配柚子、玉子配魚子醬、煙三文魚配忌廉芝士及雞肉卷配松露蛋黃醬，加上英式鬆餅及瑪德蓮貝殼蛋糕，令這次下午茶體驗錦上添花。配搭茶點的飲料有Yellow Brick Road（黃磚路）雞尾酒，以及無酒精雞尾酒Tornado（龍捲風），令這趟歷奇更添想像力。

持有《綠野仙蹤》芭蕾舞劇門票客人在品享滋味的同時，亦可以九折優惠享用下午茶套餐。

香港麗晶酒店大堂酒廊「綠野仙蹤」魔幻下午茶

日期：8月12日至10月13日

時間：星期一至五3:00pm-6:00pm

星期六、日及公眾假期12:00pm-3:00pm／3:00pm-6:00pm

價錢：兩位$888，每位$488，配搭茶或即磨咖啡（客人自選）（另設加一服務費）

地址：尖沙嘴梳士巴利道18號香港麗晶酒店大堂

電話：2313 2313

網上訂座：https://hongkong.regenthotels.com

註：資料及價錢以餐廳公布為準