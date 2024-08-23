消費情報｜置富Malls消費指定金額換「Kakao Friends月餅禮盒」、2025年座枱月曆

迎接中秋佳節，置富Malls推出「Kakao Friends伴你賞月月餅禮盒」，內含低糖白蓮蓉蛋黃月餅乙個，搭配5包天仁茗茶黃金玄米茶包，月餅禮盒設計印有一眾Kakao Friends在明月之下野餐共聚同慶中秋，中間還設計有夾層，可變身成為紙巾盒。Fortune+會員由8月31日起於置富Malls指定單一商場內任何2間不同商戶累積消費滿$600，或到Fortune Malls App使用Point+即可換領。

此外，置富Malls亦推出「Kakao Friends『置』萌2025年座枱月曆」，不但每月有季節氣氛滿瀉的Kakao Friends相伴，細節設計如「放假中」及「馬上回來」頁面、Kakao Friends頭像及特別日子貼紙，令座枱月曆更添功能性。Fortune+會員由9月21日起於置富Malls指定單一商場內任何2間不同商戶累積消費滿$400，或到Fortune Malls App使用Point+即可換領。

置富Malls「Kakao Friends伴你賞月月餅禮盒」換領詳情

換領日期：8月31日起

指定商場：WOO嘉湖、置富第一城、置富都會、馬鞍山廣場、都會駅、麗港城商場、城中薈、麗城薈、華都大道、映灣薈、銀禧薈、荃薈

置富Malls「Kakao Friends『置』萌2025年座枱月曆」換領詳情

換領日期：9月21日起

指定商場：WOO嘉湖、置富第一城、置富都會、馬鞍山廣場、都會駅、麗港城商場、城中薈、麗城薈、華都大道、映灣薈、銀禧薈、荃薈

註：資料以主辦方公布為準