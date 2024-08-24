7仔情報｜7-Eleven聯乘mofusand及Sanrio　6套罐罐貓公仔+小物罐換購

7-Eleven與mofusand及Sanrio characters攜手推出6套「mofusand X Sanrio characters罐罐貓公仔+小物罐」（圖片由相關機構提供）

同場加映「軟萌萌抱枕」（圖片由相關機構提供）

7-Eleven與mofusand及Sanrio characters攜手推出6套「mofusand X Sanrio characters罐罐貓公仔+小物罐」（圖片由相關機構提供）

7-Eleven與mofusand及Sanrio characters攜手推出6套「mofusand X Sanrio characters罐罐貓公仔+小物罐」（圖片由相關機構提供）

7-Eleven與mofusand及Sanrio characters攜手推出6套「mofusand X Sanrio characters罐罐貓公仔+小物罐」（圖片由相關機構提供）

日本人氣插畫mofusand深得大小朋友的喜愛，7-Eleven與mofusand及Sanrio characters攜手「聯萌」，推出6套「mofusand X Sanrio characters罐罐貓公仔+小物罐」，mofusand裝扮成6位Sanrio大熱角色驚喜登場。mofusand分別戴上6個Sanrio角色的精美頭套，包括：Cinnamoroll、Kuromi、Pompompurin、My Melody、Hangyodon及Hello Kitty萌爆現身。6款「罐罐貓公仔+小物罐」可於8月28日早上7時起在7-Eleven換購。[換購詳情]

印花派發詳情：8月28日早上7時起至10月8日止。顧客於7-Eleven分店*購物滿$20#即可享印花1張。其後每$10可獲多1張印花，如此類推。

「罐罐貓公仔+小物罐」換購詳情：8月28日早上7時起至10月8日止，儲齊8張印花加$52，即可隨機換購「罐罐貓公仔+小物罐」1套，或儲齊12張印花加$96，即可隨機換購2套。「罐罐貓公仔+小物罐」套裝包括罐罐貓公仔及小物罐各1件。所有產品均預先包裝並隨機換購，顧客不能選擇款式。每名顧客每日最多換購「罐罐貓公仔+小物罐」20套。詳情可向店舖查詢。

yuu獎賞計劃會員專享優惠：8月28日至10月8日止。兌換日期為2024年8月28日早上7時起至10月11日止。以8800yuu積分+$12，即可隨機換購「罐罐貓公仔+小物罐」1套。

同場加映「軟萌萌抱枕」：毛絨抱枕手感柔軟，以圓柱形為設計，可放在椅子上當作背墊，亦可當抱枕，一物二用。 [換購詳情]