好去處｜啟德AIRSIDE一周年　MR.FRIENDLY「Love Art Peace」巡迴展　5米高巨型充氣MR. FRIENDLY與月亮裝置

為慶祝開幕一周年，AIRSIDE於8月29日至10月1日邀請了日本創作角色MR.FRIENDLY首度來港為大家帶來溫暖與歡樂，屆時商場每個角落將充斥MR.FRIENDLY的標誌性笑臉裝飾，其中的打卡位包括於G/F戶外露天廣場設有兩個3.5米高的藍色與粉紅色MR.FRIENDLY伴着寫上「Love Art Peace」的巨型月亮裝置；若想與圓月更接近，則可以到6/F空中花園尋找5米高橙色MR.FRIENDLY「Love Art Peace」主題裝置，度過溫馨愉快的中秋佳節。

活動期間，AIRSIDE亦會與MR.FRIENDLY聯手舉辦「Love Art Peace」巡迴展覽，共展出及發售55件MR. FRIENDLY藝術作品，宣揚「愛」、「藝術」與「和平」，上傳任何AIRSIDE x MR.FRIENDLY相片或影片到社交平台，更可獲贈精美MR.FRIENDLY造型鎖匙扣。期間限定店將會出售多款精品，包括各款文具、背包、鎖匙扣、流行小物袋等，於期間限定店消費滿指定金額更可獲贈MR.FRIENDLY小精品。另外，別錯過活動期內特別發售的訂製環保袋，大家可以自行挑選不同的圖案，親自印上環保袋，成為你與MR.FRIENDLY獨有回憶紀念品。

除此之外，由9月1日起，於場內即日消費滿指定金額的顧客即可一次過獲得$100 AIRSIDE購物電子優惠券、$50 AIRSIDE餐飲電子優惠券。中秋節期間，AIRSIDE更會加碼推出節日限定特別版MR.FRIENDLY可充電式造型紙燈籠、濾鏡小卡、便當布袋及小型斜孭袋供換領。

AIRSIDE開業一周年 x 中秋節慶呈獻：MR. FRIENDLY「Love Art Peace」巡迴展覽香港站

日期：8月29日至10月1日

地點：九龍啟德協調道2號AIRSIDE

MR.FRIENDLY Love Art Peace展覽2024及期間限定店

日期：8月29日至10月1日

時間：11am-9pm

地點：AIRSIDE 411號舖

註：資料以主辦方公布為準