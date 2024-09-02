下午茶之選：馬哥孛羅香港酒店Cucina或大堂酒廊 X Benefit「POREfessional美肌下午茶」

贈送的Benefit完美毛孔禮品套裝（圖片由相關機構提供）

馬哥孛羅香港酒店與國際美妝品牌Benefit合作，以全新The POREfessional系列為靈感，即日至10月31日在酒店旗下的Cucina餐廳及大堂酒廊推出「POREfessional美肌下午茶」。Cucina餐廳的下午茶鹹點包括煙三文魚、金箔、魚子醬、意式火腿及芝士慕絲、開心果，賓客更可將黑松露粉末乾塗抹於各式鹹點之上，增添風味；甜點則有紅莓唇膏朱古力、藍莓馬卡龍、粉紅意大利咖啡蛋糕和玫瑰芝士蛋糕。

至於大堂酒廊的下午茶，以三層架盛載12款精緻鹹甜美點，鹹點包括煙三文魚、忌廉芝士、魚子醬籃、巴馬火腿、蜜瓜配無花果檸檬醬；甜點則有開心果白桃慕斯、士多啤梨忌廉泡芙、紅桑子荔枝玫瑰慕斯及瑪德蓮蛋糕。

每惠顧一份下午茶可獲贈Benefit完美毛孔禮品套裝。

馬哥孛羅香港酒店 X Benefit「POREfessional美肌下午茶」

供應期：9月1日至10月31日

供應點一：Cucina

供應時間：周一至周五3:00pm-5:30pm 周六、周日及公眾假期3:30pm-5:30pm

價錢：兩位用$568、一位用$284（另設加一服務費）

地址：尖沙嘴海港城廣東道3號馬哥孛羅香港酒店6樓

電話：2113 0808

網店：bit.ly/3WIMIKS

供應點二：大堂酒廊

供應時間：每日3:00pm-5:30pm

價錢：兩位用$568、一位用$284（另設加一服務費）

地址：尖沙嘴海港城廣東道3號馬哥孛羅香港酒店大堂

電話︰2113 3919

網店：bit.ly/3SEh7bH

註：資料及價錢以餐廳最新公布為準

更多下午茶情報：bit.ly/3bOVjb3