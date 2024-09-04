中秋好去處｜中環街市歡慶中秋　連串限定市集及節日表演

中環街市將於9月14日和15日一連兩天邀請多個本地藝文團體為市民帶來一場豐富多彩的文化盛宴。（圖片由相關機構提供）

迎接中秋佳節，中環街市再次與Marketoo合作，今次更首次聯同插畫師「Hello Wong」攜手於9月6日至27日呈獻「賞花賞月想吞POP」限定市集。市集分三期進行，合共匯聚近200間本地設計或手作品牌攤檔，售賣逾百款本地設計手工藝品和特色小吃。現場屆時將設置大型中秋吹氣「打卡」裝置，並有Hello Wong的搞笑插畫燈籠增添中秋溫馨氣氛，同場亦會舉辦多項工作坊（繽紛幻彩冰皮月餅工作坊、小精靈登月中秋燈籠雕塑工作坊及酒精墨兔月球燈工作坊）和表演，讓不同年齡層的市民一齊參與。

另外，中環街市於9月6日至27日更會加碼推出「賞花賞月消費賞」，顧客以指定電子消費平台於食肆消費滿$200或以上，即可換領$50餐飲現金券；而在任何商戶以電子消費滿$650或以上，即可換領$50購物現金券及$50餐飲現金券各乙張。

Marketoo市集 x Hello Wong—賞花賞月想吞POP@中環街市

日期：9月6日至27日

時間：12:00pm-8:00pm

地點：中環街市1樓活動場地及2樓24小時行人通道

Hello Wong吹氣打卡位@中環街市

日期：9月6日至20日

時間：10:00am-10:00pm

地點：中環街市地下中庭

賞花賞月猜燈謎@中環街市

日期：9月6日至19日

時間：10:00am-10:00pm

地點：中環街市1樓及2樓天橋

中環街市「賞花賞月消費賞」

日期：9月6日至27日

註：資料以主辦方公布為準