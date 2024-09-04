中秋好去處｜中環街市歡慶中秋　連串限定市集及節日表演

迎接中秋佳節，中環街市再次與Marketoo合作，今次更首次聯同插畫師「Hello Wong」攜手於9月6日至27日呈獻「賞花賞月想吞POP」限定市集。市集分三期進行，合共匯聚近200間本地設計或手作品牌攤檔，售賣逾百款本地設計手工藝品和特色小吃。現場屆時將設置大型中秋吹氣「打卡」裝置，並有Hello Wong的搞笑插畫燈籠增添中秋溫馨氣氛，同場亦會舉辦多項工作坊（繽紛幻彩冰皮月餅工作坊、小精靈登月中秋燈籠雕塑工作坊及酒精墨兔月球燈工作坊）和表演，讓不同年齡層的市民一齊參與。
另外，中環街市於9月6日至27日更會加碼推出「賞花賞月消費賞」，顧客以指定電子消費平台於食肆消費滿$200或以上，即可換領$50餐飲現金券；而在任何商戶以電子消費滿$650或以上，即可換領$50購物現金券及$50餐飲現金券各乙張。
Marketoo市集 x Hello Wong—賞花賞月想吞POP@中環街市
日期：9月6日至27日
時間：12:00pm-8:00pm
地點：中環街市1樓活動場地及2樓24小時行人通道
Hello Wong吹氣打卡位@中環街市
日期：9月6日至20日
時間：10:00am-10:00pm
地點：中環街市地下中庭
賞花賞月猜燈謎@中環街市
日期：9月6日至19日
時間：10:00am-10:00pm