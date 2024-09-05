領展49個商場全城解謎尋寶大抽獎　樂富廣場、啟田商場玩密室遊戲

領展與密室逃脫創意團隊LOST合作，即日至9月30日推出一連串解謎加消費抽獎遊戲活動。顧客登記成為領展Link Up會員，並在領展旗下49個指定商場以電子貨幣消費滿$150或以上，可換領電子獎章，電子獎章將自動轉換成「深海寶藏記」抽獎機會。

活動期間，在10個指定商場更有特別解謎挑戰任務，完成挑戰後可換領額外電子獎章及商場現金券，消費及成功解謎愈多，中獎機會愈大。另外，每儲滿18個電子獎章，更可獲得一張密室遊戲電子門票，參加設在樂富廣場及啟田商場的「海底人魚王國」及「神秘古堡」密室遊戲。

「深海寶藏記」大抽獎將於活動完結後舉行，獎品超過200份，包括頭獎人氣電動車smart #1 Pro＋、二獎為市面上最新型號的iPhone Pro手機128GB和三獎海港酒家海寶宴一席（12位用），其他獎品包括三菱18公升抽濕機、iPad 10.9吋Wi-Fi 64GB、飛利浦RO純淨飲水機等。

領展 x LOST「深海寶藏記」活動

消費活動日期：即日至9月30日

消費換領地點：領展旗下49個指定商場

密室遊戲日期：密室遊戲實際開放日期在領展網頁上公布

密室遊戲地點：樂富廣場A區美食坊「海底人魚王國」、啟田商場3樓「神秘古堡」

詳情：www.linkhk.com/tc/promotion/693

註：資料以主辦方最新公布為準