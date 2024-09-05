好去處｜NAMCO香港x小薯茄「Pomato主題樂園」

NAMCO香港與本地超人氣YouTube頻道「小薯茄」即日至10月6日舉行「Pomato主題樂園」，以「夾」住快樂回憶為主題，並呼應小薯茄八周年「希望」的主題，為「小薯茄」粉絲帶來歡樂和正能量。活動期間，NAMCO香港全線13間分店換上小薯茄主題裝飾，包括入口、玻璃窗、天花，閃爍着小薯茄風格裝飾，又將「小薯茄」元素融入不同遊戲設施，包括Pomato主題彩虹池、Pomato限定火車、Pomato乒乓球機及限定Pomato聯乘景品遊戲機，亦有多款限量版精品。

另外，NAMCO更推出一系列精彩禮遇，顧客可於NAMCO以$10購買限定小薯茄電子金幣卡。此外，凡於NAMCO單一增值滿$300或以上，可獲贈小薯茄精美貼紙一張（款式隨機）。數量有限，送完即止。

NAMCO香港x小薯茄「Pomato主題樂園」

日期：即日至10月6日（所有景品及禮品均為數量限定，換完即止）

地點：NAMCO全線分店（部分遊戲設施為指定分店限定）

營業時間：11:00am-10:00pm（大部分分店）

個別分店：12:00nn-11:00pm（朗豪坊店）、10:00am-10:00pm（樂富店、荃新天地店、愉景新城店）

網址：www.namco.com.hk

註：資料以主辦方最新公布為準

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