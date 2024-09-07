中秋好去處｜黃金海岸商場「懷舊金秋‧傳承時光」

屯門黃金海岸商場於即日至10月1日呈獻「懷舊金秋‧傳承時光」，商場中庭化身為「黃金餅家」懷舊中式餅家，以香港的懷舊餅家為設計藍本，裝置設多個特色打卡點，包括「花好月圓」的中秋打卡位與懷舊牆磚拼砌出一幅幅獨一無二的圖案，更有當年「月餅會」及「豬籠餅」由來的簡介。除了從裝置欣賞到不同造型燈籠外，「黃金餅家」更帶來傳統餅店櫃枱的經典場景，讓大家穿梭在五六十年代之間打卡留念。

除此之外，大家於黃金海岸商場以指定電子貨幣即日消費滿$800或以上，更可參與懷舊燈籠竹編工作坊（9月14日），在導師指導下編織出傳統竹編燈籠並畫上各種祝願。

另外，於9月13日至10月10日，只要帶同一個金屬月餅盒到包括黃金海岸商場在內的10個信和旗下商場作回收之用，即可得到奇華餅家送出價值$20的現金折扣優惠券，信和集團商場S⁺ REWARDS會員更可獲雙倍折扣優惠券。

黃金海岸商場「黃金餅家」裝置

日期：即日至10月1日

地點：黃金海岸商場中庭

信和集團商場「月餅盒回收計劃」

日期：9月13日至10月10日

時間：換領時間以各指定商場之禮賓處或服務台服務時間為準

地點：黃金海岸商場、屯門市廣場、奧海城、荃新天地、中港城、藍灣廣場、帝庭軒購物商場、尖沙咀中心、YM2裕民坊、朗壹廣場之禮賓處或服務台

註：資料以主辦方公布為準