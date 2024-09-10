下午茶之選｜ISSEY MIYAKE Parfums X 香港W酒店「水生花香」下午茶

ISSEY MIYAKE Parfums與香港W酒店攜手合作，於即日至11月21日在WOOBAR推出限定L'Eau d'Issey「水生花香」下午茶，以經典香氛L'Eau d'Issey為靈感，巧妙運用香氛中的白花為主題，設計了多款甜點與鹹點，鹹點有北海道帶子配紅菜頭和蜂蜜米餅、牛肉他他壽司配青紫蘇、藍蟹肉凱撒沙律卷搭配青檸醬，以及菊花鷄蛋沙律迷你三明治，甜點則有雜莓花園蛋糕、柑橘佛手柑慕斯、紫羅蘭梨子果凍、香印提子蛋白脆餅、薰衣草蜂蜜杯子蛋糕，以及玫瑰鬆餅配奶油忌廉、白桃果醬，限定下午茶還包括一杯特製無酒精雞尾酒。惠顧的每位客人可獲取一份專屬香氛體驗套裝及購物邀請卡，享受這場香氛探索之旅。

ISSEY MIYAKE Parfums X 香港W酒店 L'Eau d'Issey「水生花香」下午茶

供應期：即日至11月21日

供應時間：3:00pm-6:00pm

價錢：兩位$828（包含兩杯特製無酒精雞尾酒Floral Fizz和兩份專屬香氛體驗套裝）（另設加一服務費）

地址：尖沙嘴柯士甸道西1號港鐵九龍站香港W酒店6樓

查詢：3717 2889／woobar.hk@whotels.com 網上訂座

註：資料及價錢以餐廳公布為準