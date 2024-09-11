港麗酒店意寧谷「Ciao Italia周六早午餐」歎冰鎮海鮮盤

香港港麗酒店意寧谷於9月7日起逢周六呈獻「Ciao Italia! 周六早午餐」，十多款意式前菜無限量供應，包括4個月西班牙風乾火腿配哈蜜瓜、意大利凍肉、意大利油漬雜菜和橄欖，以及各式芝士等，同場加映一系列意式經典小吃，冰鎮海鮮盤則有由餐廳團隊為每位客人奉上，包括波士頓龍蝦、加拿大鱈場蟹腳、虎蝦、龍蝦箝、香煎帶子、法國青口、蜆、刁草檸香醃三文魚及吞拿魚等。主菜方面，客人可自選招牌手工意粉、燉利佛諾海鮮或香煎西班牙鱸魚、香烤澳洲羊架，或另加$150更可品嘗羅西尼和牛牛扒配香煎鵝肝，主廚更會分別於兩個時段即席烹調經典意大利美食，分別是中午12時15分供應牛肉他他，而下午1時15分則供應朗姆酒蛋糕配鮮忌廉。甜點則有意大利芝士蛋糕、意大利朱古力忌廉泡芙、開心果／朱古力奶酪卷、意大利傳統餡餅。

早午餐包括無限暢飲MUSTI NOBILIS DOCG意大利氣泡酒以及5款意式雞尾酒。另外每人額外附加$200可享無限暢飲巴黎之花特級法國香檳及紅白美酒。凡於網上商店預購可享九折優惠。

港麗酒店意寧谷「Ciao Italia周六早午餐」

供應期：9月7日起（逢星期六）

供應時間：11:30am-2:30pm

價錢：成人每位$798（無限暢飲意大利氣泡酒、雞尾酒、果汁及汽水），另設加一服務費

成人每位：$998（無限暢飲香檳、紅白餐酒、生啤等），小童（4-11歲）每位$398

地址：金鐘道88號太古廣場香港港麗酒店8樓

查詢或訂座：2822 8801

[網上商店]

註：資料及價錢以餐廳公布為準