好去處：2024網絡安全宣傳周同樂日@荃灣D·PARK　跟DDED「網安小C虎」打卡、玩互動遊戲

由數字政策辦公室（數字辦）、香港網絡安全事故協調中心 (HKCERT)主辦，香港警務處協辦的「2024網絡安全宣傳周同樂日」，即日至9月15日在荃灣D·PARK舉行，除了有本地知名插畫家DDED設計吉祥物「網安小C虎」打卡點之外，現場特設六大場景互動遊戲攤位，寓教於樂，以嶄新方式向市民傳播網絡安全知識，市民更可透過玩遊戲贏取DDED x HKCERT限定聯乘禮品。

由DDED創作的吉祥物「網安小C虎」，設計靈感來自百獸之王老虎，擁有超級英雄特質，象徵力量、勇氣、智慧，肩負守護香港網絡安全的重要使命。「網安小C虎」身穿超級英雄裝束，手持特殊盾牌，可用作抵禦各種網絡攻擊。盾牌顏色巧妙採用HKCERT安全公告中代表高風險的色調，強調網絡安全重要性。

場地設有互動遊戲和展板，向公眾推廣網絡安全意識。互動遊戲一共有6個生動有趣的場景，由DDED創作的角色為參加者演繹日常生活中可能遇到的網絡陷阱。活動期間，市民可於展覽攤位完成小遊戲，以換領DDED x HKCERT限定聯乘禮品，藉此時刻提醒市民於活動中學到的網絡安全資訊。詳情可瀏覽活動專頁。

HKCERT網站：www.hkcert.org

註：資料以主辦方最新公布為準

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