好去處｜沙田新城市廣場Chill Park開幕　戶外空間巨「萌」熊貓坐鎮　室內80熊貓BB應援

可愛熊貓燈籠及Panda Me『照』住你燈籠」（圖片由相關機構提供）

沙田新城市廣場1期3樓、逾2萬平方呎的戶外多元化空間Chill Park於9月14日開幕，開幕頭炮活動於即日至10月31日舉行，由「做自己．Be Yourselves」的Gen Alpha代表Panda Me帶來「Panda Me聯『萌』企劃」，並於5大Chill角落擺出各種萌樣及以貼地語錄搶攻潮語界，包括「Panda Me & You躺平曬月光熊」、「24x7放空熊」、「恐熊熊」、「食花生熊」及「愛茶飲熊」。Chill Park日間是寫意悠然的空間，夜間則變成浪漫「Chill」然的景致，抬頭即可欣賞到天空中逾5米長的熊貓燈飾。

為慶祝香港熊貓界添丁大喜事，位於1樓羅馬圓形獻技場樓梯位齊集80隻Q萌熊貓BB組成的「Chill級熊貓應援團」，零距離與大眾同賀香港新寵誕生。此外，商場特意於9至10月份的周末，舉行全方位熊貓主題活動，包括「Chill住Art Jamming 工作坊」毛孩寫生體驗、「Chill Q熊貓D.I.Y應援站」、商戶聯乘熊貓主題餐飲及聯同MOKO新世紀廣場送出海洋公園入場門票。

另外，新城市廣場於中秋正日及翌日舉辦「Chill Out中秋Party」，邀請了多間本地啤酒、甜品及寵物食品品牌推出熊貓主題慶節食品，同場亦設有面部彩繪師駐場及本地街頭音樂人獻唱多首流行歌曲。最後，大家更可憑消費換領兩款「Chill可愛熊貓燈籠」，將可愛熊貓帶回家繼續歡度佳節。

「Panda Me聯『萌』企劃」@沙田新城市廣場

日期：即日至10月31日

時間：7:00am-10:00pm

地點：新城市廣場1期3樓平台（近Casetify）

「Chill級熊貓應援團」@沙田新城市廣場

日期：即日至10月31日

時間：10:00am-10:00pm

地點：新城市廣場1期1樓羅馬圓型獻技場樓梯位

「Chill Out中秋Party」@沙田新城市廣場

日期及時間：

9月17日（星期二） 12:00pm-10:00pm

9月18日（星期三） 12:00pm-7:30pm

地點：1期3樓Chill Park（近Casetify）

註：資料以主辦方公布為準