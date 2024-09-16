MOKO新世紀廣場變身熊貓樂園｜中秋好去處

MOKO新世紀廣場9月17日至10月13日舉行「MOKO呼嚕Panda遊世界」，中庭設有4米長睡覺Mode仿真大熊貓「呼嚕呼嚕」地側臥，與五隻不同造型熊貓，打造成熊貓樂園。大家如想體驗抱抱大熊貓，可於指定周末及公眾假期完成簡單步驟，便可跟大熊貓擁抱，親身感受大熊貓大肚髧的呼吸節奏。仿真巨型熊貓將於指定日子在MOKO中庭行走，大家有機會親自向「巨型熊貓」餵竹葉。「熊貓三寶」會現身見面會，於商場與大家合照打卡。

此外，「心流沙畫藝術學院」將於現場展出由沙畫藝術家鍾雪作品，包括以熊貓為主題的沙畫，10月1日下午2時沙畫藝術家更會於MOKO中庭現場表演沙畫創作。The Point會員憑指定積分有機會參與沙畫DIY體驗。

想將熊貓帶回家中？中秋節正日，The Point會員在場內即日以電子貨幣單一消費滿$100，可獲贈熊貓造型燈籠一個。

MOKO新世紀廣場「MOKO呼嚕Panda遊世界」

日期：9月17日-10月13日

時間：10:00am-10:00pm

地點：MOKO新世紀廣場MTR層中庭

查詢電話：2397 0790

網址：www.moko.com.hk

註：資料以主辦方最新公布為準

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