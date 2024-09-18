著數情報｜港鐵商場逾萬張商戶優惠券限時搶　消費$450多賺4500MTR分

港鐵商場9月至10月推出一連串精彩活動及獎賞，慶祝港鐵服務香港45載。活動期間，顧客於指定港鐵商場消費$450，即可賺取額外4500MTR分。德福廣場、青衣城、PopCorn、The LOHAS康城及圍方更與超過200個商戶合作，推出過萬張商戶優惠券，MTR Mobile登記用戶於活動期間，逢周四中午12時正登入MTR Mobile，即可以4500 MTR分換領優惠券，每人限搶每款優惠券一張，數量有限，先到先得。另外，港鐵商場將於9月30日再度推出「一Click即搶」活動，大派4.5萬套、總值達$1050萬的電子優惠券，獎賞包括$100指定餐飲商戶電子優惠券、$100港鐵商場指定類別電子優惠券，以及$500港鐵商場指定類別電子優惠券。

10月連續3星期辦晚間音樂會

10月開始，港鐵商場亦會邀請多位人氣歌手一連3個星期於青衣城、PopCorn及圍方三大商場舉行晚間音樂會，以歌聲共賀港鐵45周年。

第一賞：「加 Fun賞」

日期：即日至10月1日

參與商場：德福廣場、青衣城、PopCorn、The LOHAS 康城、圍方、THE SOUTHSIDE、杏花新城、綠楊坊、連理街、Citylink、駿景廣場、海趣坊、新屯門商場及恒福商場

第二賞：過萬張商戶優惠券

日期：由9月12日起一連4個星期，逢星期四中午12時正

參與商場：德福廣場、青衣城、PopCorn、The LOHAS康城及圍方

第三賞：Night Lounge晚間音樂會

日期：10月開始，連續3個星期五及六

參與商場：青衣城、PopCorn及圍方

加碼賞：「一 Click 即搶」

日期：9月30日下午2時起（送完即止）

註：資料以主辦方公布為準